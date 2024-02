eGain Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Egain war in den letzten Tagen weitgehend neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse wird daher eine neutrale Einschätzung für Egain abgegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) von Egain liegt bei 81,89, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 69, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält Egain daher in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Egain-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,04 USD. Der letzte Schlusskurs (5,95 USD) weicht davon um -15,48 Prozent ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält Egain eine schlechte Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Egain in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,58 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der Software-Branche im Durchschnitt nur um -3,35 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -18,23 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Informationstechnologie-Sektor liegt Egain mit einer Rendite von 597,49 Prozent unter dem Durchschnittswert von 575,91 Prozent. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.