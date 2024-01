eEducation Albert AB Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Eeducation Albert-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 8,2 SEK verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 6,06 SEK erzielt, was einem Unterschied von -26,1 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Eeducation Albert-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Tage (62,39) deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für die Eeducation Albert-Aktie.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Eeducation Albert festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien bleiben unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert lassen auf eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung schließen.

Insgesamt ergibt die Messung der verschiedenen Kriterien eine "Neutral"-Einstufung für die Eeducation Albert-Aktie.