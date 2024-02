eEducation Albert AB Aktie: Kracht es jetzt richtig?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Eeducation Albert von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben, und kam zu diesem Schluss. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf dieser Analyse sind wir der Auffassung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Eeducation Albert-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 7,6 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,12 SEK liegt deutlich darunter (Unterschied -45,79 Prozent). Auf dieser Basis bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (5,63 SEK) liegt derzeit unter dem letzten Schlusskurs (-26,82 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Eeducation Albert-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Eeducation Albert momentan überkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 83,48 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 76,84 liegt. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Einstufung für die Aktie in diesem Punkt der Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb die Redaktion eine "Neutral"-Bewertung abgibt. Unterm Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Eeducation Albert.