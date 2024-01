eEducation Albert AB Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Informationen über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. In den letzten vier Wochen gab es bei Eeducation Albert keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie von uns als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Eeducation Albert bei 8,38 SEK liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 6,22 SEK lag, ergibt sich ein Abstand von -25,78 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 6,89 SEK um -9,72 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in Bezug auf Eeducation Albert in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie basierend auf diesem Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Eeducation Albert ergibt sich ein RSI7 von 44,44 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Eeducation Albert daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.