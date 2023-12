eEducation Albert AB Aktie: Gut oder schlecht?

Die Stimmung unter den Anlegern ist neutral, wenn es um die Eeducation Albert-Aktie geht. In den letzten zwei Wochen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Diskussionen in den sozialen Medien. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der letzten Monate zeigt, dass es keine klare Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Deshalb wird die Eeducation Albert-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein schlechtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 8,38 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 6,22 SEK lag, was einem Unterschied von -25,78 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,89 SEK liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eeducation Albert-Aktie liegt bei 44,44, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch einen Wert von 71, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Eeducation Albert-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem RSI eine "Neutral"-Bewertung mit einem insgesamt "Schlecht"-Rating.