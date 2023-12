eCargo Holdings Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Bei der Analyse von Ecargo im Vergleich zur Branchendurchschnitt von Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies fällt auf, dass das Unternehmen bei der Dividendenausschüttung mit 0 % deutlich niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 6,62 %. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Ein weiterer Faktor, der bei der Bewertung von Ecargo berücksichtigt werden muss, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 30,35 liegt das KGV von Ecargo über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was eine Bewertung als "teuer" nach fundamentalen Kriterien zur Folge hat.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" in Bezug auf das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Ecargo-Aktie bei 0,04 AUD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs einen Abstand von +25 Prozent zu dieser Linie aufgebaut hat. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal aufgrund einer Differenz von 0 Prozent.

Zusammenfassend erhält Ecargo in Bezug auf die Dividende und das KGV eine Bewertung von "Schlecht" auf fundamentalen Grundlagen, während das Sentiment und die technische Analyse zu einer Bewertung von "Neutral" und "Gut" führen.