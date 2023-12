eCargo Holdings Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Ecargo-Aktie betrachten wir den RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 für Ecargo liegt ebenfalls im überkauften Bereich (Wert: 88,89), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Ecargo-Aktie am letzten Handelstag bei 0,049 AUD lag, was einem Anstieg von 22,5 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt von 0,05 AUD bedeutet jedoch, dass der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ecargo also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ecargo bei 30,35, was über dem Branchendurchschnitt von 27,42 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.

Schließlich betrachten wir die Dividendenrendite, die bei Ecargo bei 0 Prozent liegt, was 6,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion erhält.