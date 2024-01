eCargo Holdings Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Aktie von Ecargo wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven bewertet, wobei sowohl technische als auch fundamentale Analysen berücksichtigt werden.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Ecargo bei 0,049 AUD und ist damit um -2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage +22,5 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung von "Gut" führt.

Die fundamentale Analyse des Unternehmens zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ecargo derzeit bei 30,35 liegt, was über dem Branchendurchschnitt von 28,16 liegt. Daraus ergibt sich eine Überbewertung der Aktie aus fundamentaler Sicht und eine entsprechende Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Ecargo liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 87,5, was zu einer schlechten Bewertung für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für Ecargo in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.