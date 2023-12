eBullion Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Sky Constant Century wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist - somit erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 hingegen liegt bei 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Sky Constant Century derzeit 42,4 Prozent unterhalb des 50-Tage-Durchschnittspreises von 1,25 USD, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Bezogen auf die letzten 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei -86,67 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für beide Zeiträume führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität in den sozialen Netzwerken zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, wodurch die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Zuletzt wurde die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken als neutral bewertet, da es weder positive noch negative Ausschläge gab und die Anleger in den letzten Tagen weder über positive noch negative Themen diskutierten. Daraus ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.