eBullion Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Anleger-Sentiment-Report für die Sky Constant Century-Aktie zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Bewertung durch die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien. Die Auswertung der Kommentare deutet darauf hin, dass hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden, was zu der Gesamteinstufung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich für Sky Constant Century eine mittlere Diskussionsintensität, die zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses zeigt, dass die Sky Constant Century-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" bewertet wird. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage und auch unter dem der letzten 50 Handelstage.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Sky Constant Century-Aktie als neutral eingestuft. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage zeigen Werte von 0, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" auf der Ebene des RSI führt.