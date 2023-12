eBroker Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Ebroker-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,08 HKD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,083 HKD, was einem Unterschied von +3,75 Prozent entspricht, weshalb eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen mit einem Wert von 0,08 HKD einen ähnlichen Schlusskurs auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen zeigt ebenfalls keine bedeutende Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Ebroker-Aktie führt.

Die Dividendenrendite der Ebroker-Aktie liegt mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,26 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Ebroker-Aktie ergibt einen Wert von 50 sowohl für den RSI7 (sieben Tage) als auch für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.