eBroker Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die technische Analyse der Ebroker-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,08 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,082 HKD weicht um +2,5 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 0,08 HKD, und der letzte Schlusskurs weicht ebenfalls um +2,5 Prozent ab, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Ebroker-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was wiederum zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Ebroker in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Software) erscheint die Ebroker-Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40,12 liegt sie 6 Prozent unter dem Branchen-KGV von 42,64, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Die Anleger-Stimmung bei Ebroker in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Ebroker-Aktie in verschiedenen Bereichen Neutral-Bewertungen erhält, sowohl aus charttechnischer, sentimentaler und fundamentaler Sicht als auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung.