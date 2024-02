eBroker Aktie: Alles nach Plan!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Ebroker zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für Ebroker.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ebroker mit einem Wert von 39,15 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Softwarebranche. Das Branchen-KGV liegt bei 42,47, was einen Abstand von 8 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Ebroker 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Ebroker eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Ebroker mit 0,081 HKD derzeit +1,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +1,25 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.