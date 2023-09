eBay Quartalszahlen Vorschau: Umsatz und Gewinn Prognose für das dritte Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

In 41 Tagen wird eBay seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekanntgeben. Anleger sind gespannt, mit welchem Umsatz und Gewinn sie rechnen können. Auch die Entwicklung der eBay Aktie im Vergleich zum Vorjahr interessiert viele Investoren.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von eBay beträgt 22,11 Mrd. EUR. In wenigen Wochen werden also die neuen Zahlen erwartet. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz 2,22 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass er auf 2,33 Mrd. EUR ansteigt – ein Plus von +5,10 Prozent. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich bei -65,27 Mio. EUR liegen.

Auf Jahressicht sind die Analysten optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um +3,60 Prozent steigen oder fallen und der Gewinn um +1,70...