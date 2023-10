eBay Quartalszahlen Prognose: Umsatzsprung von +80,78% und Gewinnsteigerung erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

In knapp 133 Tagen wird das Unternehmen eBay aus San Jose, USA, seine Quartalszahlen für das 4. Quartal präsentieren. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie hat sich die eBay-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Spannung steigt, denn in 133 Tagen werden die Quartalszahlen von eBay veröffentlicht. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 21,94 Mrd. EUR wird der Markt gespannt auf die Zahlen schauen. Analysten gehen laut aktuellen Datenanalysen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum letzten Quartal deutlich ansteigen wird. Während eBay im 4. Quartal 2022 einen Umsatz von 2,37 Mrd. EUR erzielte, rechnet man jetzt mit einem Sprung um beachtliche +80,78 Prozent auf insgesamt 4,29 Mrd. EUR. Auch der Gewinn soll sich positiv entwickeln und voraussichtlich um +68,93% auf 1,07 Mrd....