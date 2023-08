eBay: Potenzial für Kursanstieg von 11,84% auf 45,10 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Die eBay-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine insgesamt positive Entwicklung gezeigt und am gestrigen Tag ein Plus von 1,04% verzeichnet. Die Analysten sind sich einig: Das derzeitige Kursziel liegt bei 45,10 EUR – eine mögliche Steigerung um 11,84%.

• Aktuelle Kursentwicklung: +1,04%

• Mittelfristiges Kursziel bei 45,10 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3.26

Aktuell empfehlen fünf Analysten die eBay-Aktie als “starken Kauf”. Drei weitere Experten bewerten sie als “Kauf”, während sich zwanzig weitere mit einem neutralen “Halten” positionieren. Nur einer sieht die Aktie als Verkauf an und zwei geben sogar einen sofortigen Verkaufsrat.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 3.26.

