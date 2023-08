eBay: Potenzial für Kursanstieg von 11,47% - Kursziel bei 44,35 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Die Aktie von eBay hat gestern ein Plus von +1,86% verzeichnet und in der vergangenen Handelswoche insgesamt um +0,67% zulegen können. Die Stimmung am Markt ist aktuell neutral.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie nicht richtig bewertet wird. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 44,35 EUR und bietet somit ein Potential für einen Anstieg um +11,47%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten neutralen Trends.

Von insgesamt 33 Analysten empfehlen fünf Analysten den Kauf der eBay-Aktie und weitere vier sprechen sich optimistisch aus. Eine mehrheitlich neutrale Position nehmen hingegen 21 Experten mit “halten” ein. Ein Verkauf wird lediglich von einem Analyst befürwortet während zwei Experten sogar einen sofortigen Verkauf raten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...