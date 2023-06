eBay: Potenzial für Kursanstieg - 45,68 EUR das Ziel

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Die Aktie von eBay zeigt nach Einschätzung der Analysten eine Unterbewertung. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 45,68 EUR und bietet damit ein Kurspotenzial in Höhe von +7,14%.

• eBay-Aktie: steigt um +0,44% am 09.06.2023

• Mittelfristiges Kursziel: 45,68 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,28

Am gestrigen Handelstag legte die eBay-Aktie am Finanzmarkt um +0,44% zu und verzeichnete somit in der abgelaufenen Handelswoche einen Aufwärtstrend von insgesamt +1,15%. Die Stimmung ist momentan positiv.

Das mittelfristige Kursziel für eBay liegt laut Bankanalysten bei 45,68 EUR mit einem potentiellen Anstieg von bis zu +7,14%. Sieben Analysten haben eine Kaufempfehlung ausgesprochen oder halten sie aufrecht. Vier weitere Experten bewerten sie als optimistisch aber nicht euphorisch (“Kauf”) und zwanzig bleiben neutral (“halten”)....