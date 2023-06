eBay: Kursziel von 45,83 EUR eröffnet Investoren ein Potenzial von +10,57%

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Am gestrigen Tag hat die eBay-Aktie an Wert gewonnen und eine Kursentwicklung von +2,61% hingelegt. Über die vergangene Woche betrachtet ergibt sich damit ein Wachstum von insgesamt +0,64%. Eine neutrale Stimmung am Markt ist aktuell zu beobachten.

Gemäß Analystenmeinungen wird die Aktie jedoch momentan nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 45,83 EUR mit einem Potenzial für Investoren in Höhe von +10,57%. Von insgesamt 32 analysierten Experten empfehlen fünf Kauf und vier sehen eBay als stark kaufenswert an. Die Mehrzahl der Experten (20) schätzen das Papier neutral ein (“halten”), während lediglich einer einen Verkauf empfiehlt und zwei sogar den direkten Verkauf raten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,28.