eBay: Kursziel von 45,02 EUR bleibt im Fokus

Die Aktie des Online-Marktplatzes eBay war gestern um +1,21% im Plus und verzeichnet in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +1,71%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 45,02 EUR. Das eröffnet Investoren ein mögliches Potenzial von +8,51%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und bewerten die Aktie unterschiedlich.

Doch immerhin sind noch 28,12% der Analysten positiv gestimmt. Das Guru-Rating liegt nun bei 3,28 nach zuvor ebenfalls 3,28.

Zusammenfassend lässt sich sagen: eBay steht mit einem aktuellen Kursziel von 45,02 EUR im Fokus der Anleger.