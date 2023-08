eBay: Ein Kursziel von 44,35 EUR in Aussicht - eine Chance für Investoren?

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Die eBay-Aktie zeigt in letzter Zeit schwankende Ergebnisse. Gestern verzeichnete sie einen Rückgang von -1,28%, was ein Gesamtrückgang von -3,28% in einer Woche bedeutet. Diese Entwicklung spiegelt möglicherweise eine pessimistische Stimmung auf dem Markt wider.

Allerdings ist das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten mit 44,35 EUR höher als derzeitiger Preis der Aktie. Wenn die Experten Recht behalten und die Aktie dieses Ziel erreicht, würde dies einen Gewinn von +13,54% für Investoren bedeuten.

Fünf Analysten stuften die eBay-Aktie als starken Kauf ein und vier weitere empfehlen den Kauf. Währenddessen haben sich 21 weitere Analysten neutral positioniert und nur noch einer schlägt vor zu verkaufen. Zwei andere glauben sogar daran, dass eBay sofort verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,27...