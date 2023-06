eBay: Kursziel bei 44,87 EUR - Analysten stimmen überein

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Die Aktie von eBay hat am gestrigen Tag eine negative Entwicklung um -1,23% erfahren und verzeichnet somit seit einer Woche einen Gesamtrückgang von -0,13%. Doch laut den Experten in den Bankhäusern ist dies nicht repräsentativ für das Potenzial der Aktie. Das Kursziel beträgt nämlich 44,87 EUR und bietet damit ein Aufwärtspotenzial von +8,92%.

• eBay zeigt aktuell eine negative Trendentwicklung mit -1,23%

• Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 44,87 EUR (+8,92%)

• Der Guru-Rating-Wert bleibt stabil bei 3,28

Trotz des negativen Trends halten viele Analysten weiterhin an ihrer optimistischen Haltung fest. So sehen beispielsweise fünf Experten die eBay-Aktie als starkes Kaufsignal und vier weitere als kaufenswert an. Eine neutrale Bewertung wurde hingegen durch...