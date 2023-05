eBay: Analysten sehen Potenzial von +11,24% - Kursziel bei 45,36 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Die eBay-Aktie hat gestern ein Plus von +1,47% verzeichnet und liegt damit in den vergangenen fünf Handelstagen bei einem Zuwachs von insgesamt +2,53%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von eBay liegt laut Bankanalysten aktuell bei 45,36 EUR. Damit sehen sie ein Potenzial von +11,24%, wenn Investoren auf das Kursziel setzen. Allerdings gibt es auch Meinungen unter den Experten, dass die Aktie nicht richtig bewertet wird.

Insgesamt haben sich 5 Analysten optimistisch über die Entwicklung geäußert und empfehlen einen Kauf der Aktie sowie weitere 4 Experten mit dem Rating “Kauf”. Weitere 20 Experten geben eine neutrale Bewertung ab (“halten”). Nur ein Analyst sieht momentan kein Potential (“Verkauf”) in der eBay-Aktie und zwei sind sogar der Auffassung, dass diese...