eBay: Analysten sehen Kurspotenzial von 8,60%

Der gestrige Handelstag brachte eBay eine positive Entwicklung von 3,09%. In den letzten fünf Tagen verzeichnete die Aktie jedoch einen Rückgang um 8,03%. Die Stimmung am Markt ist skeptisch.

Bankanalysten schätzen das mittelfristige Kursziel der eBay-Aktie auf 44,37 EUR ein. Damit liegt das aktuelle Potenzial bei einem Plus von 8,60%. Allerdings sind nicht alle Experten so optimistisch wie die Bankanalysten. Während fünf Analysten eBay als starken Kauf bewerten und vier weitere als Kauf empfehlen, halten sich insgesamt 21 andere Experten neutral und geben ein Halte-Rating ab. Nur einer bleibt pessimistisch und sieht in der Aktie einen Verkaufskandidaten – zwei halten es sogar für angebracht, sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,27.