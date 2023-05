eBay: Analysten sehen Kurspotenzial von +12,79%

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Die eBay-Aktie wird derzeit laut Analysten nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 45,38 EUR und damit um +12,79% höher als der aktuelle Wert.

• eBay: Gestern -1,45% Entwicklung

• Guru-Rating unverändert bei 3,25

• Aktuell 5 Analysten empfehlen “stark kaufen”

In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die eBay-Aktie insgesamt -3,66%. Gestern ging es am Markt mit einem Minus von -1,45% weiter abwärts. Die Stimmung ist entsprechend pessimistisch.

Dennoch halten einige Bankanalysten an ihrer positiven Einschätzung fest. So sehen fünf Experten die Aktie als stark kaufenswert an und drei weitere bewerten sie immerhin mit “Kauf”. Eine neutrale Bewertung (“halten”) geben 21 Analysten ab.

Trotz einiger skeptischer Stimmen beträgt der Anteil optimistischer Experteneinschätzungen insgesamt +25%.

