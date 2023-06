eBay: Analysten prognostizieren Kursziel von 45,01 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Die eBay-Aktie hat gestern eine unbedeutende Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Plus von +0,21% aufzuweisen. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein negatives Ergebnis in Höhe von -3,08%. Die Experten sind der Meinung, dass die Aktie momentan nicht richtig bewertet wird und sehen das wahre Kursziel bei 45,01 EUR.

Dieses Ziel würde einen Anstieg um +12.93% vom aktuellen Niveau bedeuten und eröffnet Investoren somit ein beachtliches Potenzial für zukünftige Gewinne.

Dennoch sind einige Analysten skeptisch hinsichtlich einer positiven Entwicklung der Aktie in der Zukunft aufgrund des schwachen Trends aus jüngster Vergangenheit. Unter ihnen befindet sich auch eine Person die empfiehlt...