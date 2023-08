eBay: Analysten prognostizieren Kursanstieg auf 44,35 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Die eBay-Aktie wurde von Experten als derzeit unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 44,35 EUR und somit +12,08% über dem aktuellen Kurs.

• Am 03. August lag die eBay-Kursentwicklung bei -0,34%

• In den letzten fünf Handelstagen sank der Wert um -3,11%

• Das Guru-Rating für eBay lautet weiterhin 3,27

Trotz des gestrigen Rückgangs von -0,34% an der Börse zeigt sich eine positive Einschätzung durch Bankanalysten im Hinblick auf die Zukunftsaussichten von eBay. Sollten sie Recht behalten und das mittelfristige Kursziel erreicht werden, bietet sich Investoren ein Potenzial in Höhe von +12,08%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach einer schwachen Entwicklung der Aktie in letzter Zeit.

So empfehlen momentan fünf Analysten einen Kauf der Aktien und vier sehen die Lage optimistisch mit...