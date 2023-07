eBay: Aktienbewertung und Kursziel - 44,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Die eBay-Aktie hat in letzter Zeit an Wert verloren und wird ihrer Meinung nach von den Analysten unterbewertet. Das derzeitige Kursziel für die Aktie liegt bei 44,52 EUR, was einem potenziellen Gewinn von +8,60% entspricht.

• eBay legte am 28.07.2023 um +3,09% zu

• Das Kursziel beträgt 44,52 EUR

• Der Guru-Rating-Wert bleibt unverändert bei 3,27

Gestern erholte sich die eBay-Aktie um +3,09%, jedoch ist ihre Leistung in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um -8,03% gesunken. Die Marktsituation sieht daher eher pessimistisch aus.

Es gibt unterschiedliche Meinungen unter Bankanalysten bezüglich des mittelfristigen Potenzials der Aktie; im Durchschnitt sind sie aber davon überzeugt, dass das Zielkursniveau bei 44,52 EUR liegt. Sollten diese Annahmen eintreffen könnte ein potentieller Gewinn von bis zu +8.60% für Investoren...