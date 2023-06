eBay: Aktie wird von Bankanalysten unterbewertet - Kursziel bei 45,86 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Am gestrigen Handelstag musste eBay an der Börse einen leichten Rückgang in Höhe von -0,27% verzeichnen. Die vergangenen fünf Handelstage belaufen sich jedoch auf eine positive Bilanz von +4,16%. Dieses Ergebnis lässt den Markt optimistisch stimmen.

Bankanalysten sind sich einig: eBays Aktienkurs liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 45,86 EUR um +8,92% unterbewertet. Allerdings gibt es auch Analysten mit einer gegenteiligen Meinung.

Aktuell haben die Mehrheit der Experten das Rating “halten” vergeben (20), gefolgt von “Kauf” (4) und “starker Kauf” (5). Lediglich 1 Analyst sieht eBay als Verkaufswert an und 2 weitere raten zum sofortigen Verkauf.

Insgesamt betrachtet zeigen sich somit immer noch rund +28,12% aller Analysten positiv zur Entwicklung des Unternehmens.

Das Guru-Rating für eBay bleibt unverändert bei 3,28...