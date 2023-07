eBay: Aktie unterbewertet – Kursziel von 43,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Die eBay-Aktie präsentiert sich auf dem Finanzmarkt stabil und weist eine positive Entwicklung auf. Im Zuge dessen konnte sie am gestrigen Handelstag um +0,80% zulegen und verzeichnet in der vergangenen Woche ein Plus von +1,82%. Der Markt zeigt sich somit optimistisch.

Analysten sind bezüglich der aktuellen Lage uneinig. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt bei 43,70 EUR angesetzt – das entspricht einem Potenzial von +5,55% zum aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen jedoch fünf Experten den Kauf der Aktie und vier weitere setzen das Rating “Kauf”. Eine weitgehend neutrale Haltung nehmen 20 Bankanalysten mit einer Bewertung als “halten” ein. Lediglich ein Experte rät zum Verkauf der eBay-Aktie und zwei weitere sprechen sich...