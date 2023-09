eBay Aktie trotzt technischem Widerstand: Positive Prognosen steigern Anlegerinteresse

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

eBay hat in den letzten Monaten eine positive Kursentwicklung gezeigt. Bei genauerer Betrachtung der Charttechnik ist jedoch ein kurzfristiger Widerstand zu erkennen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen und die Analystenprognosen darauf auswirken werden.

Die eBay Aktie hat in den letzten 30 Tagen einen Anstieg von +0,89% verzeichnet, was auf das Interesse der Aktionäre an den bevorstehenden Quartalsergebnissen zurückzuführen sein könnte. Die Analystenhäuser gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird und auch der bisherige Verlust sich verringern wird.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten eher optimistisch. Sie erwarten einen Anstieg des Umsatzes um +3,60% und des Gewinns um +1,70%. Der Gewinn pro Aktie soll auf 3,78 EUR steigen.

Für Investoren könnten dies gute...