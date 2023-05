eBay: Aktie nicht korrekt bewertet - Kursziel von 45,76 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Die eBay-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt bei 45,76 EUR mit einem Potenzial von +10,64% vom aktuellen Kurs entfernt.

• eBay: Der gestrige Handelstag brachte einen Anstieg um +1,70%

• Guru-Rating bleibt stabil auf 3,28

• Fünf Tage Handelsergebnisse ergeben eine neutrale Stimmung am Markt

Am Vortag gewann die Aktie eBay an Wert und erreichte ein Plus von +1,70%. In den vergangenen fünf Tagen gab es insgesamt eine Veränderung des Wertes um +0,54%, was darauf hindeutet, dass die Marktlage momentan relativ neutral ist.

Das aktuelle Kursziel für eBay liegt bei 45,76 EUR. Bankanalysten sind sich einig darüber und schätzen somit das mittelfristige Potenzial der Aktie auf +10.64% ein. Es gibt jedoch einige Stimmen unter den Expertenkreisen , welche diese Einschätzung nicht...