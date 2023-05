eBay-Aktie laut Analysten unterbewertet: Kursziel 45,79 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Am gestrigen Handelstag weist eBay eine positive Kursentwicklung von +1,70% auf. In den letzten fünf Handelstagen liegt das Ergebnis bei +0,54%. Die Stimmung am Markt kann als neutral bezeichnet werden.

Analysten sehen die Aktie hingegen als unterbewertet an und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 45,79 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, hätte ein Investor ein Potenzial von +10,64%. Zurzeit sind jedoch nicht alle Bankanalysten dieser Ansicht.

Insgesamt sind 28,12% der Experten optimistisch eingestellt. Dabei empfehlen fünf Analysten einen starken Kauf und vier weitere setzen auf “Kauf”. Eine neutrale Bewertung wird von zwanzig Experten vergeben und eine Empfehlung zum “Verkauf” kommt lediglich von einem Analysten. Zwei Experten halten es sogar für angebracht sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating ist mit...