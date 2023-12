eBay Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ebay liegt derzeit bei 13, was bedeutet, dass die Börse 13,99 Euro für jeden Euro Gewinn von Ebay zahlt. Dieser Wert liegt 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 36 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus diesem Grund wird sie auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Analysten haben Ebay in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Mal als "Gut", 9 Mal als "Neutral" und 1 Mal als "Schlecht" eingestuft. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 49,93 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 17,42 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzungen der Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, sodass die Aktie ebenfalls mit einem "Gut" bewertet wird. Statistische Auswertungen zeigen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Ebay liegt bei 38,5, was einer neutralen Einstufung entspricht. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 39,92 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Ebay.