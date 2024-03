eBay Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Ebay war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen eher negative Kommunikation im Vordergrund stand. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es hingegen keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Eine tiefgehende und automatische Analyse der Kommunikation hat ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Fokus standen. Aufgrund dessen erhält Ebay insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, weist die Aktie von Ebay ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,83 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Der Branchendurchschnitt für "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 35,44. Somit kann die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet angesehen werden und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" konnte die Aktie von Ebay im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,78 Prozent erzielen, was 12,44 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 0,58 Prozent. Hier liegt Ebay aktuell 5,2 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie von Ebay auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten geben 4 eine positive, 8 eine neutrale und 1 eine negative Bewertung ab. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 50,08 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Neutral".