eBay Aktie: Der ganz große Wurf!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ebay beträgt 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 35,76 für "Internet & Katalog Einzelhandel" deutlich niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Aktie fundamental betrachtet unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ebay derzeit weniger aus als der Durchschnitt der Branche mit einer Differenz von 1,08 Prozentpunkten (2,33 % gegenüber 3,42 %). Deshalb wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Ebay liegt bei 7,89 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine klare Über- oder Unterverkauft-Situation und wird daher neutral bewertet. Insgesamt erhält das Ebay-Wertpapier in diesem Abschnitt also eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Es gab weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ebay. Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet.