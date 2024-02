eBay Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Aktie von Ebay wird anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14,22, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" eine Unterbewertung von 61 Prozent signalisiert. Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 10 neutrale und 2 negative Bewertungen für die Ebay-Aktie abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating, basierend auf den analysierten Kurszielen. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt für Ebay keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale und wird daher als neutral eingestuft. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ebay mit 2,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,44 Prozent, was zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik führt. Insgesamt erhält die Ebay-Aktie aufgrund dieser Analysen eine neutrale Bewertung.

