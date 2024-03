eBay Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Analystenbewertung von Ebay in den letzten 12 Monaten zeigt, dass das Unternehmen 4 Mal die Bewertung "Gut", 8 Mal die Bewertung "Neutral" und 1 Mal die Bewertung "Schlecht" erhalten hat. Langfristig betrachten institutionelle Analysten den Titel daher neutral. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, und der aktuelle Kurs von 52,41 USD wird von den Analysten als voraussichtlich rückläufig betrachtet, mit einem mittleren Kursziel von 50,08 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens durch institutionelle Analysten als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ebay-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 43,45 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 52,41 USD liegt um 20,62 Prozent höher, was zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, wobei der letzte Schlusskurs jeweils über dem Durchschnitt liegt. Daher wird Ebay auch aus charttechnischer Sicht positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Ebay derzeit eine Rendite von 2,33 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,44 %. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ebay-Aktie in den letzten 7 Tagen und 25 Handelstagen als überverkauft betrachtet wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt daher insgesamt eine positive Einschätzung für Ebay.

Insgesamt zeigt die Bewertung durch institutionelle Analysten, die technische Analyse, die Dividendenrendite und der Relative Strength Index, dass Ebay derzeit überwiegend positiv bewertet wird.