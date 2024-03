eBay Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Ebay eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Ebay daher eine "Neutral"-Einschätzung. Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt auch zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt bekommt Ebay von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ebay derzeit 2. Dies ergibt eine negative Differenz von -1,11 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel". Deshalb erhält Ebay von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen ist mit 8,02, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 24,38, wodurch für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ebay bei 14,83, was unter dem Branchendurchschnitt (58 Prozent) liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" weist einen Wert von 35,63 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.