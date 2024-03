eBay Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Ebay-Aktie zeigt aus charttechnischer Sicht ein positives Signal, da der aktuelle Kurs von 52,2 USD mit 19,92 Prozent über dem GD200 (43,53 USD) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 44,37 USD ein gutes Signal, da der Abstand +17,65 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Ebay-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Ebay nur gering ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt wird Ebay in diesem Punkt daher als "Schlecht" eingestuft.

Von Analysten wird die Ebay-Aktie aktuell als "Neutral" bewertet, mit 4 "Gut"-, 8 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 50,08 USD, was einem Abwärtspotential von -4,05 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Ebay-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 5,78 Prozent erzielt, was 10,59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 2,78 Prozent, wobei Ebay aktuell 3 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.