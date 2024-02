eBay Aktie: Ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Ebay hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,82 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -0,36 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang von -8,45 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,74 Prozent hatte, lag Ebay 1,07 Prozent darunter. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird Ebay in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ebay liegt aktuell bei 50,34 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 54,17, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt erhält das Ebay-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Ebay beträgt 2,33 Prozent, was 1,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Ebay-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Ebay langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Aufgrund dieser Faktoren wird das langfristige Stimmungsbild für Ebay als "Schlecht" eingestuft.