eBay Aktie: Ruhig bleiben!

Ebay Aktie: Dividendenrendite, Analysteneinschätzung und Anleger-Sentiment im Fokus

Die Dividendenrendite von Ebay liegt derzeit bei 2,55 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,37 Prozent liegt. Die geringe Differenz von 0,82 Prozent führt zu einer neutralen Einschätzung durch die Redaktion. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite täglich schwankt und sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im vergangenen Jahr erhielt Ebay insgesamt 15 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "neutral" war. Diese setzt sich aus 5 "gut", 9 "neutral" und 1 "schlecht" Meinungen zusammen. Die Kursprognose von 49,93 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 13,81 Prozent, was einer "gut"-Empfehlung entspricht.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu Ebay veröffentlicht, was zu einer insgesamt "schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitergehende Studien, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "gut" Bewertung auf dieser Ebene führt. In der Gesamtanalyse ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Ebay liegt bei 24,86, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Ebay daher in dieser Kategorie eine "gut" Einstufung.