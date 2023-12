eBay Aktie: Ruhe bewahren!

Die Analystenbewertung für Ebay sieht insgesamt neutral aus. Von den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergaben sich 5 Kaufempfehlungen, 9 Neutral-Empfehlungen und 1 schlechte Bewertung. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Ebay. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 49,93 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 19,59 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung von "gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Ebay liegt bei 46,28, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 42,75 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung.

Die Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist hoch, was zu einer guten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Gesamtbewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine neutrale Einschätzung auf Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 liegt bei 43,41 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 41,75 USD liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 40,91 USD, was einer Abweichung von +2,05 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt entspricht dies einer Bewertung von "neutral".

