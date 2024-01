eBay Aktie: Reine Nervensache!

Die Ebay-Aktie schüttet eine Dividendenrendite von 2,33 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,42 % eine niedrigere Rendite bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der Relative Strength Index (RSI) der Ebay liegt bei 82,75, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt eine "Neutral"-Einschätzung. Die Analysten sind sich uneinig über die Bewertung der Aktie. Während 5 Bewertungen als "Gut" und 2 als "Schlecht" eingestuft wurden, überwiegen mit 10 Einstufungen "Neutral". Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für Ebay ist daher "Neutral". Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 13,81 und ist damit unter dem Branchendurchschnitt von 37. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält somit auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut". Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Ebay-Aktie.

