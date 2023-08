eBay Aktie: Prognosen zeigen möglichen Kursanstieg trotz Quartalszahlen-Abwärtstrends

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Der Kurs der eBay-Aktie hat in den letzten 30 Tagen um -3,39% nachgegeben. Die Analysten rechnen jedoch langfristig mit einem Kursziel von 40,20 EUR in den nächsten 12 Monaten, was einem Gewinn von +1,38% entspricht.

Die Quartalszahlen für das 3. Quartal werden erst in 89 Tagen veröffentlicht. Doch bereits jetzt wird über die möglichen Ergebnisse spekuliert. Die Experten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht sinken wird, nämlich um -5,00% auf 2,05 Mrd. EUR. Auch der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich um -10,00% erhöhen und bei -70,58 Mio. EUR liegen.

Auf Jahressicht erwarten die Analysten einen Umsatzrückgang von -6,30% und einen Gewinnrückgang von -8,30%. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 3,65 EUR liegen.

Trotz dieser Prognosen halten sich einige Aktionäre mit ihren...