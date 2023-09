eBay-Aktie: Potenzial von +11,76%

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Die eBay-Aktie verzeichnete gestern eine leicht negative Kursentwicklung von -0,66%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich ein Gesamttrend von -0,21%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Allerdings sehen einige Analysten das Potenzial der Aktie noch nicht ausgeschöpft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 45,45 EUR und somit um +11,76% über dem aktuellen Stand. Von insgesamt 31 analysierten Experten empfehlen 8 die Aktie zum Kauf und weitere 20 halten sie für einen Halteposten. Lediglich drei Experten sind pessimistisch eingestellt und raten zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,26.

Eine positive Einschätzung des Trend-Indikators sowie die Meinungen optimistischer Analysten deuten darauf hin, dass die eBay-Aktie auch in Zukunft Potential haben könnte.