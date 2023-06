eBay: Aktie mit Potenzial auf 45,89 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Die eBay-Aktie hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +2,03% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen sogar insgesamt um +4,43% zugelegt. Die Marktstimmung scheint derzeit also positiv zu sein.

Bankanalysten sehen das Kursziel für die eBay-Aktie bei 45,89 EUR – eine Meinung, die von durchschnittlich fünf Analysten geteilt wird. Das bedeutet ein Kurspotenzial von +8,37%, sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Ansicht: Während fünf Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere vier sie als Kauf einschätzen (insgesamt also neun optimistische Bewertungen), halten sich 20 Experten mit einer neutralen Bewertung zurück und lediglich ein Experte rät zum Verkauf – zwei weitere sind sogar der Meinung, dass eBay sofort verkauft werden müsse.

Das Guru-Rating für eBay...