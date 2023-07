eBay: Aktie mit Potenzial - Kursziel bei 45,10 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Am gestrigen Tag verzeichnete eBay eine positive Kursentwicklung von +0,94% und schloss damit bei einem aktuellen Preis von 40,77 EUR. Insgesamt ergibt sich für die vergangene Handelswoche jedoch ein leichter Rückgang von -0,96%. Trotzdem sind Analysten optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +10,89%, was einem Kursziel von 45,10 EUR entspricht.

• eBay-Kurs am 07.07.2023 stieg um +0,94%

• Bankanalysten setzen mittelfristiges Kursziel auf 45,10 EUR

• Optimistische Einschätzung durch Guru-Rating bestätigt

Die Meinungen der Bankanalysten gehen dabei allerdings auseinander: Während fünf Experten die Aktie als stark kaufenswert empfehlen und vier Analysten einen Kauf empfehlen können trotz positiver Einschätzung kein euphorisches Bild zeichnen. So halten sich zwanzig Fachleute neutral zur Aktie und...