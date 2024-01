eBay Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Aktie von Ebay wird derzeit einer detaillierten Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend und die Bewertung des Wertpapiers zu bestimmen. Betrachtet man die technische Analyse, so zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ebay-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 43,38 USD. Der letzte Schlusskurs (40,79 USD) liegt deutlich darunter (-5,97 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein ähnlicher Wert von 41,65 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ebay mit einem Wert von 13,81 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Internet & Katalog Einzelhandel" von 37 liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "günstig". In Bezug auf die Dividende schüttet Ebay eine Dividendenrendite von 2,33 % aus, was 1,09 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist und daher zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ebay zeigt einen Wert von 82,75, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, während der RSI25 einen neutralen Wert von 53,96 aufweist.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Ebay-Aktie, mit einer "Schlecht"-Einstufung aufgrund der technischen Analyse und der Dividendenrendite, sowie einer "Gut"-Einstufung aufgrund des niedrigen KGV.