eBay Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Analysten haben in den letzten 12 Monaten fünf Mal eine positive Bewertung, zehn Mal eine neutrale Bewertung und zwei Mal eine negative Bewertung für Ebay abgegeben. Daraus ergibt sich langfristig ein neutrales Rating für den Titel von institutioneller Seite aus. Auch die kürzlich abgegebene Bewertung durch Analysten spiegelt dies wider, da die durchschnittliche Empfehlung für Ebay aus dem letzten Monat ebenfalls neutral ist. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 15,33 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 48,63 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation für Ebay als überverkauft betrachtet wird, was als positive Bewertung gilt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutral bewertete Situation. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Im Branchenvergleich erzielte Ebay in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,82 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat Ebay jedoch eine Outperformance von +0,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Ebay um 5,17 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ebay bei 43,32 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 42,16 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,68 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Abstand von +0,91 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

eBay kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich eBay jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen eBay-Analyse.

eBay: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...